ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ; ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ, 'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಂಡೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಗಿಲ್, ಆಕರ್ಷಕ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಜಯದ ದಡದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಶಕದ ಹಳೆಯ ಮಹತ್ತರ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ ಗಿಲ್!
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ (101) ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಜಾಂಗೂ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕದ (58*) ನೆರವಿನಿಂದ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 295 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಚತುರ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 40 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಪಡೆಗೆ ಲಗಾಮು ಹಾಕಿದರು. 296 ರನ್ಗಳ ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್!
ರನ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ 41 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ (Opener) ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ 3,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಗಿಲ್ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾಲಿ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ 63 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗಿಲ್ ಕೇವಲ 61 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಅವರ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ಥಿರತೆ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ!
ವಿಂಡೀಸ್ ವೇಗಿಗಳಾದ ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಗಿಲ್, ಮೈದಾನದ ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆ ಮನಮೋಹಕ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಚುರುಕಿನ ಓಟದ ಮೂಲಕ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಅಜೇಯ 56* ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿರುವ ಗಿಲ್, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಏಕದಿನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಗಿಲ್ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಏಕದಿನದಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ ಅಧಿಪತ್ಯ!
ಸ್ವದೇಶದ ನೆಲದಲ್ಲಿ 2,000 ಏಕದಿನ ರನ್ಗಳ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಲ್, ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ನೀಡಿದ ಈ ಗಂಡಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಸದ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸುಲಭ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.