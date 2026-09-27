ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಕಾಯುವುದು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ (Playing XI) ಬಳಗಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಕಾಯುವಿಕೆ ಎಂದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೆಂಚ್ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುವುದು. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಏಕದಿನ (ODI) ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೇ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋವು ಒಂದೇ—ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯದ ಮಾದರಿ (Format).
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕರು!
24 ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಬ್ಬರೂ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚಿದವರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಧಾನದ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ: *"ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಯಿರಿ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಆರಂಭದ ಮುನ್ನಾದಿನ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸೀತಾಂಶು ಕೊಟಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು:
ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ!
"ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ."
ಯಶಸ್ವಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರಾ?
ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಆಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾದರೂ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಂಬೈ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಿಗೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಮತ್ತು 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಥೆಯೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ತವರು ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್, *"ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನು ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜೋಡಿಯಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ"* ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 'ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಶಿಖರ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಅಸಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ನೋಟ!
ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬೆಂಚ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.