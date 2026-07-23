15 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಾರೆ (ಜು.23): ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವಂತಹ ಮಹತ್ತರ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ 118 ದಿನದಲ್ಲಿ ಟಿ20I ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಾರೆಯ ಮೈದಾನ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಗಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಂಡರ್-19 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜಾದೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: 263.16ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್!
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಬೌಲರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ನ್ಗಾವಾ ಎಸೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಎರಡು ರನ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 4 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 263.16 ಆಗಿತ್ತು! ಅರ್ಧಶತಕದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಿಚರ್ಡ್ ನ್ಗಾವಾ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಕರನ್ ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೂ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದರು.
ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು
- ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ಭಾರತ): 15 ವರ್ಷ 118 ದಿನ (ಎದುರಾಳಿ: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಹರಾರೆ, 2026)
- ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರೂಸ್ (ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್): 16 ವರ್ಷ 56 ದಿನ (ಎದುರಾಳಿ: ಮಾಲ್ಟಾ, 2021)
- ಕವಿನ್ ಚಡ್ಡಾ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ): 16 ವರ್ಷ 76 ದಿನ (ಎದುರಾಳಿ: ಸ್ವೀಡನ್, ಬಾಲಿ, 2026)
- ಅಲುಸಿನ್ ತುರೇ (ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್): 16 ವರ್ಷ 89 ದಿನ (ಎದುರಾಳಿ: ಘಾನಾ, 2023)
- ತೆಂಜಿನ್ ರಾಬ್ಗೆ (ಭೂತಾನ್): 16 ವರ್ಷ 118 ದಿನ (ಎದುರಾಳಿ: ಚೀನಾ, 2023)
ಫುಲ್-ಮೆಂಬರ್ ದೇಶಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಐಸಿಸಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ (Full-Member Team) ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 17 ವರ್ಷ 296 ದಿನಗಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಲಭ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಭಾರತ
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನೀಡಿದ 126 ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪಡೆ 8.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 79 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (1) ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರೂ, ವೈಭವ್ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ಜಯದ ಸನಿಹ ತಲುಪಿದೆ.