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- 14, 13, 15 ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೊದಲ 3 ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಕೋರ್ ಇದಾದ್ರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ ಮೊದಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ರನ್ ಎಷ್ಟು?
14, 13, 15 ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೊದಲ 3 ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಕೋರ್ ಇದಾದ್ರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ ಮೊದಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ರನ್ ಎಷ್ಟು?
15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (vaibhav suryavanshi) ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14, 13, 15 ಬಾರಿಸಿ ಆರಂಭಿಕ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (Virat Kohli) ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಎಷ್ಟು ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ?
ವೈಭವ್ ವಿಫಲ: ಕೊಹ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮೊದಲ 3 ಮ್ಯಾಚ್ ರನ್ ಎಷ್ಟು?
ಲಂಡನ್: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಭಾರತ, ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ 15 ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈಗ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿದ ವೈಭವ್:
ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ವೇಗದ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 14, ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ 13 ಮತ್ತು ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವೈಭವ್ ಔಟಾದರು. ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ವೈಭವ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು (Technique) ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಟೀಕೆಗಳು ಅರ್ಥಹೀನ ಎನಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರಂಭ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ರನ್ ಮಷಿನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 10 ರನ್. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 37 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕೇವಲ 55 ಇತ್ತು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಇಂದು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರುವ ದಿಗ್ಗಜನ ಆರಂಭವೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕಥೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ:
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಮರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 8 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ರೋಹಿತ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಿಂಗ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ:
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಈಗ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವ ವೈಭವ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
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