15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಡಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಕಾಯಿಸದೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಂಡರ್-19 ಸೇರಿ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ವೈಭವ್ಗೆ ಇದ್ದವೂ, ಆದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, 1 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿಸಿ, 10 ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಂಚ ಕಾಯುಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇಯಾ ಏನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.
ವಿಂಡೀಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ವೈಭವ್!
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದರು. ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶತಕ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಅತ್ಯತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಸಿದ್ದತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್!
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 3 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 75 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 225 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ 32 ರನ್, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 101 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 92 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 84 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 168 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 37 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಗೆ 39 ವರ್ಷ, ಆದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂದು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲು!
ರೋಹಿತ್-ವಿರಾಟ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ತಂಡವು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್-ವಿರಾಟ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಅನುಭವಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್-ವಿರಾಟ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ!
ಸತತ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರವೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೈಭವ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ವೈಭವ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಆತುರಪಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ.
ವೈಭವ್ ಹಾದಿ ಕಠಿಣ!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ದೊಡ್ಡ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 38 ರನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ 3 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕಾಯಿತು.
ಮತ್ತೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡೌಟ್!
ಈಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?
15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಭಾರತ ಎ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್ -19 ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಬಹುದಿತ್ತು, ಅದು ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗಾದರೆ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಆತುರಪಡಿಸಲಾಯಿತು? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.