15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಾರೆ (ಜು.23): ಭಾರತದ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (Vaibhav Sooryavanshi) ಗುರುವಾರ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (T20I) ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನೀಡಿದ 126 ರನ್ಗಳ ಸರಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಸರೆಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 13.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 126 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತು. ಈ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೂಡ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಡಿದ 8ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಹೋನ್ನತ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಂಗಾಲುಗೊಳಿಸಿದ ಈ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಪ್ಲೇಯರ್, ತಮ್ಮ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು.
ಸಚಿನ್, ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ
15 ವರ್ಷ 118 ದಿನಗಳ ಹರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನೆಟ್ಟ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಈ ಹಿಂದೆ 15 ವರ್ಷ 340 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ20I ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ನೇಪಾಳದ ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ಲಾ (Kushal Malla) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಐಸಿಸಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ (Full-Member Nations) ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ (ಟೆಸ್ಟ್) ಅರ್ಧಶತಕ (16 ವರ್ಷ 213 ದಿನ) ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್' ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಪುರುಷರ ಟಿ20I ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ದಾಖಲಾದ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಭಾರತದ ಪರ ಟಿ20I ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ವೈಭವ್, ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶುಭಾರಂಭ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪಡೆಯನ್ನು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 125 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆರಂಭದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಜಯದ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ (ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು):
- 15 ವರ್ಷ, 118 ದಿನ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ಭಾರತ) - 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ, ಹರಾರೆ (ಟಿ20I)
- 16 ವರ್ಷ, 213 ದಿನ: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (ಭಾರತ) - 172 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59 ರನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ, ಫೈಸಲಾಬಾದ್ (ಟೆಸ್ಟ್)
- 16 ವರ್ಷ, 217 ದಿನ: ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 102 ರನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ, ನೈರೋಬಿ (ಒಡಿಐ)
- 16 ವರ್ಷ, 229 ದಿನ: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (ಭಾರತ) - 134 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ, ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ (ಟೆಸ್ಟ್)
- 16 ವರ್ಷ, 245 ದಿನ: ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ, ಲಾಹೋರ್ (ಒಡಿಐ)
ಪುರುಷರ ಟಿ20I ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು:
- 15 ವರ್ಷ 118 ದಿನ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ಭಾರತ) - ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ, ಹರಾರೆ (2026)
- 16 ವರ್ಷ 56 ದಿನ: ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರೂಸ್ (ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್) - ಮಾಲ್ಟಾ ವಿರುದ್ಧ, ಅಲ್ಬರ್ಗೇರಿಯಾ (2021)
- 16 ವರ್ಷ 76 ದಿನ: ಕವಿನ್ ಚಡ್ಡಾ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ) - ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧ, ಬಾಲಿ (2026)
- 16 ವರ್ಷ 89 ದಿನ: ಅಲುಸಿನ್ ತುರೇ (ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್) - ಘಾನಾ ವಿರುದ್ಧ, ಬೆನೋನಿ (2023)
- 16 ವರ್ಷ 118 ದಿನ: ತೆಂಜಿನ್ ರಾಬ್ಗೆ (ಭೂತಾನ್) - ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ, ಕೌಲಾಲಂಪುರ (2023)