ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಷಯ್ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಶೋಕ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಗುರಿ 160 KMPH ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.
ತ್ಯಾಗ, ಕಣ್ಣೀರು, ಪರಿಶ್ರಮ... ಶಿಖರದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು:
ಭಾರತದ ಹೊಸ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಅಪಾರ ತ್ಯಾಗವೂ ಅಡಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಬ್ಬರ ಕನಸನ್ನೂ ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಗ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಕ್ಷಯ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಅಶೋಕ್ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ಕನಸಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ:
ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಶೋಕ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 45 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅರವಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ದೊರೆಯುವುದು ಅಶೋಕ್ ಬದುಕಿನ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವಾಯಿತು.
ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ, ಮಿಂಚಿನ ವೇಗ..!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಇದ್ದರೂ ನಿಖರತೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೋಚ್ ಜಗಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಬಯೋಮೆಕಾನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಅಶೋಕ್ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠರಾದರು.
ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ..!
ರಾಜಸ್ಥಾನ U-19 ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವುದು, ಹಲವು ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಡುವ ಯೋಚನೆಯೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವರೆಗೆ..!
ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಅವಕಾಶ ಅಶೋಕ್ಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿತು. ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 154.2 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದ ಎಸೆತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 160 KMPH..!
ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈಗ ಕೇವಲ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಕರ್, ಸ್ಲೋವರ್ ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಗಂಟೆಗೆ 160 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ ತಲುಪಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುವುದು. ಅಣ್ಣನ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪಯಣ, ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.