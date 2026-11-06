ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್. ಸ್ಮರಣ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.06): ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮನ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ‘ಎ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಎಂಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ, ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಣೆ
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮನ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಅವರಿಗೂ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್. ಸ್ಮರಣ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಬೆಂಗಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, 18ರಂದು ಮಿಜೋರಾಂ, 20ರಂದು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್, 22ರಂದು ಚಂಡೀಗಢ, 24ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ 26ರಂದು ಬರೋಡಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವಿರಾಮ
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವಿರಾಮವಿರಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರವರೆಗೆ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಜನವರಿ 8ರವರೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ:
ಸ್ಮರಣ್ ಆರ್(ನಾಯಕ), ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಲುವ್ನಿತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ(ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್, ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ, ವೈಶಾಕ್ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ವಿದ್ವತ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಜಿತ್ ಕೆ ಎಲ್(ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್, ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ್.