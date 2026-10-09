ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಸಿರಾಣಿ ರಥ ಅವರು 1.22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಇವರ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಪುತ್ರನ ಹ*ಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಟೋರಿ.
ಪ.ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಸಿರಾಣಿ ರಥ 1967 ರಿಂದ ಕಾಣದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೂ, ಈ ಮಹಿಳೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ಜಯ!
122,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ದಾಖಲೆ ಅಂತರದಿಂದ ಹಸಿರಾಣಿ ರಥ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಣಿ ರಥ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಸರಿ ಅಲೆಯು ಕಾವಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರಿ-ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೆಲುವಲ್ಲ, ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ತಿಲಾಂಜಲಿ!
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಸಿರಾಣಿ ರಥ 1967 ರ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರಾಣಿ ರಥ ದಾಖಲೆಯ 122,753 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಟ್ಟು 164,427 ಮತ ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಿಲನ್ ಪ್ರಧಾನ್ 41,674 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದರು.
ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ ಮಮತಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!
ಈ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ತಿರುವು ಎಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ (ಟಿಎಂಸಿ) ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಚಿತಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಡೇ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ನಂತರ ಮಮತಾ ದೀದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಟವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನೇರವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 25.79 ರಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಸಿರಾಣಿ ರಥ್ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 75.94 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಹಸಿರಾಣಿ ರಥ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ?
ಈ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಹಸಿರಾಣಿ ರಥ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಮಾಜಿ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ ಅವರ ತಾಯಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ 6 ರಂದು ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ದುರಂತದ ನಂತರ, ಹಸಿರಾಣಿ ರಥ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕೋಪವು ಹೊರಬಂದಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರವು 2016 ರ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.