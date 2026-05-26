ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಜೊತೆಯಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈ ಜೋಡಿ ಕೊಹ್ಲಿ-ಗೇಲ್, ಕೊಹ್ಲಿ-ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಐಪಿಎಲ್ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಆಡೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುರುಪು ತುಂಬುವಂಥ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಓಪನರ್ಗಳಾದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೋಡಿಯೇ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ರೈನಾ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸ್ಥಿರತೆ, ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಜೊತೆಯಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಇವರನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ ಅಂತಾನೂ ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್- ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಸಾಯಿ-ಗಿಲ್
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಂತೆಯೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇದೇ ಜೋಡಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 10ನೇ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟ ಪೂರೈಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎಲೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ-ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ-ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಂಥ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಯುವ ಜೋಡಿ ಈಗ ಸೇರಿದೆ. 'ಟಾಟಾ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಪನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೋಡಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದ 46 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು 21 ಬಾರಿ 50+ ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್-ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್-ಕೊಹ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಕೇವಲ 46 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 21 ಬಾರಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸಾಧನೆ. ಗೇಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು 59 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್-ಕೊಹ್ಲಿ ಜೋಡಿಗೆ 76 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು' ಎಂದು ರೈನಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಇಬ್ಬರ ಸ್ಥಿರತೆ ನಂಬೋಕೆ ಆಗದಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಬೌಲರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಬೌಲರ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾದ ಆಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜೋಡಿಯೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ-ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್:
19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 7.30ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ಗೇರಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದರೇ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.