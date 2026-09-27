ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 66 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗಿಲ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವದ 3ನೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ; ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗವೊಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ರನ್ ಯಂತ್ರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪ್ರತಿಮ ವೇಗದ ಶತಕಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸ ರಾಜನ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ, 'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 66 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 10ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಗಿಲ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಶಕದ ಹಳೆಯ 'ಜಮಾನಾ'ವನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ!
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ (101) ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಜಾಂಗೂ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕದ (58) ನೆರವಿನಿಂದ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 295 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಚತುರ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 40 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಪಡೆಗೆ ಲಗಾಮು ಹಾಕಿದರು. 296 ರನ್ಗಳ ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು.
ಕೊಹ್ಲಿ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ 'ಪ್ರಿನ್ಸ್'!
ಈ ಹಿಂದೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಹಾಗೂ ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈಯಾಗಿತ್ತು. ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 80 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕಗಳ ಸರದಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದ ಗಿಲ್, ಕೇವಲ 66 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು 77 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 'ಹೊಸ ರನ್ ಮಷಿನ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ!
ವಿಂಡೀಸ್ ವೇಗಿಗಳಾದ ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಗಿಲ್, ಮೈದಾನದ ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆ ಮನಮೋಹಕ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಚುರುಕಿನ ಓಟದ ಮೂಲಕ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಗಿಲ್, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಏಕದಿನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಗಿಲ್ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಟ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್!
ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ 10 ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಹಶೀಮ್ ಆಮ್ಲಾ ಅವರ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ 3ನೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ನೀಡಿದ ಈ ಶತಕದ ಗಂಡಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯದ ಸಿಹಿ ಸವಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.