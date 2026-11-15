ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಂಡು ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹೆಸರನ್ನು ಎಳೆದು ಅಖ್ತರ್ ನೀಡಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ, 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹುಡುಗರು ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರ ಮುಂದೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಕ್ ಈಗ ಅಸೂಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಕುರಿತು ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಏಳೆದು ತಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊನ್ನೆ ಪಾಕ್ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಿತ್ತು?
ಇದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ತಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು, ಆಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾಯ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವಿದೆ. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮೋಹಿತ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮೋಹಿತ್ ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಧೈರ್ಯ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ಮೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ!
ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ರಿಂದ 30 ರನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಶೋಯೆಬ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದರು.