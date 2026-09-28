ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ನಡೆದ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು, ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಿನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಆರು ಭರ್ಜರಿ ಶತಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರ ಭಾನುವಾರ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ತಂದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಏಕದಿನ (ODI) ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಇಡೀ ದಿನ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಡೇ' ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ದಿನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ರನ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಗೈದರು. 50 ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರು ಶತಕಗಳು ದಾಖಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನದಂದು ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಈ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆರು ಭರ್ಜರಿ ಶತಕಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ದಿನವಿಡೀ ಒಟ್ಟು 73 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 26 ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮೂಡಿಬಂದವು.
1. ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)!
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ತಂಡವು ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಬವುಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿದರು. ಅವರು 116 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 103 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಿದರು.
2. ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)!
ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದ ಮಿಲ್ಲರ್, ಕೇವಲ 93 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 9 ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 142 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ಈ ಅಬ್ಬರದ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ 366 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲಾಗದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
3. ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)!
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಗ್ರೀವ್ಸ್ 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇವರ ಈ ಆಟದ ಫಲವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು 295 ರನ್ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
4. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ಭಾರತ)!
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನೀಡಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಭ dailySales ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಯಕನ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಗಿಲ್, 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 110 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಗಿಲ್ ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರತದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ದಾರಿಯಾಯಿತು.
5. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಭಾರತ)!
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ: ಒಂದೇ ದಿನ 6 ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ, ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಡೇ! ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರ ಭಾನುವಾರ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಏಕದಿನ (ODI) ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು. 50 ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯೊಂದು ಈ ದಿನ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರು ಆಟಗಾರರು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಡೇ' ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ದಿನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 26 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 73 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಹರಿಯಿತು. ಬೌಲರ್ಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ರನ್ ದಾಹವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರ ಭಾನುವಾರವು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಸುವರ್ಣ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಂದ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾದ ಆರು ಶತಕಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿದವು.