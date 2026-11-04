ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಹಿಟ್ವಿಕೆಟ್ ಗೇಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೆಟಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಿರುವ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಿಟ್ವಿಕೆಟ್ ಗೇಮ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೂಡಿಕೆ! ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗುರಿ
ಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ‘ಹಿಟ್ವಿಕೆಟ್’ (Hitwicket) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೆಟಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ (Metasports Interactive) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗೇಮ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಟ್ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಬಲ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಮೆಟಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪನಿಯು 2020ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಯಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಹಿಟ್ವಿಕೆಟ್ ಗೇಮ್ ಈಗಾಗಲೇ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುರುತಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಚಿನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೇಮ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಟ್ವಿಕೆಟ್ ಗೇಮ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಟ್ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬೌಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆಟಗಾರರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯೋಚಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಗೇಮ್ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಅಂಶವೇ ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ನನ್ನು ಓದುವುದು, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ತರುವ ಉದ್ದೇಶ ಕಂಪನಿಗಿದೆ.
ಗೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್!
ಹಿಟ್ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಆಟವಾಡಬಹುದಾದ ಪಾತ್ರವಾಗಿಯೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೇಮ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 24 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗೇಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗುರಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಟ್ವಿಕೆಟ್, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 51 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ಮೆಟಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಧಿಯನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಟ್ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಹೌದು. ಭಾರತೀಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕನಸಿಗೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.