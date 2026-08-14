1990ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು, 17 ವರ್ಷದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕ (119*) ಬಾರಿಸಿ, ಸೋಲಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪಾರುಮಾಡಿದರು. ಈ ಶತಕವು ಅವರ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಿತು, ನಂತರ ಅವರು ಏಕದಿನದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕವನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಅನ್ನೋ ತಾರೀಖಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, 36 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಹೊಸ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ, ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಆಕಾಶದತ್ತ ಎತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ದಿನ - ಆಗಸ್ಟ್ 14, 1990!
ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ಶತಕಗಳ ಬೇಟೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅಜೇಯ 119 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ 112 ದಿನ ವಯಸ್ಸು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸೋಲಿನ ದವಡೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಗ, ಸಚಿನ್ ತಂಡದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಂತರು.
ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಚಿನ್ ಶತಕ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ 408 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ತಂಡ 183 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೋಲು ಖಚಿತ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ 17 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೋಜ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಚಿನ್ ಆಡಿದ ಆ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿತು.
ಇನ್ನು ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಲು ಸಚಿನ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. 1994ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಸಿಂಗರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ಶತಕ (110 ರನ್) ಸಿಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ 79ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಸಚಿನ್, 130 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ ಈ ರನ್ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾದರು.
ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳ ಒಡೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್
ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 51 ಮತ್ತು ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ 49 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಸಚಿನ್ರದ್ದು. ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಅವರೇ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದ್ವಿಶತಕ, ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಹೀಗೆ ಸಚಿನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ.