ಸಚ್ಚಿನ್.... ಸಚ್ಚಿನ್‌..! ವಿಮಾನ ಏರಿದ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಮುಂಬೈ(ಫೆ.21): ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಾತಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಶಕವೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಂಚೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಹೌದು, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್‌ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಚ್ಚಿನ್.. ಸಚ್ಚಿನ್ ಎಂದು ಕೂಗುವುದೇ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗಲಂತೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಚ್ಚಿನ್... ಸಚ್ಚಿನ್ ಎಂದು ಕೂಗುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಚ್ಚಿನ್, ಸಚ್ಚಿನ್ ಎಂದು ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

'Sachin, Sachin' chants in a flight for Sachin Tendulkar.



- The GOAT...!!!!pic.twitter.com/LmyvzMEmt0