ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರ 88 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಂತ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.28): ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಲು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಪಂತ್, ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂತ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ WTCಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 89ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ 88 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪಂತ್ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಪಂತ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕೇವಲ 44 WTC ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 76 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿರುವ ಪಂತ್ 89 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ 64 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 117 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಬಳಿಕ 88 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.
ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್
ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 25ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಡಫಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಪಂತ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಲಾಂಗ್-ಆನ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅಟ್ಟಿದರು. ಈ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಡಿಸಿ WTCಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಸದಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಸಿಡಿಸುವ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ವೇಗ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬದಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. WTCಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಪಂತ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 39 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದ್ದವು. ಡಫಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಪಂತ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.
WTC ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಗ್ರ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 56, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 48 ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 45 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆ ಪಂತ್ ದಾಖಲೆ
ಪಂತ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಿನ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 356 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಟಾಮ್ ಬ್ಲಂಡೆಲ್ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತದ ಪರ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಎದುರು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಿತು. ದಿನದ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 116 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗಿಂತ 240 ರನ್ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಂತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.