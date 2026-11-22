ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸಿಡಿಸಿದ 128 ರನ್ ಶತಕಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ನಗುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 135 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ SENA ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪಂತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್(ನ.22): ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಶತಕಕ್ಕೆ ನಗುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪಂತ್ ಅವರ ಶತಕದಷ್ಟೇ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. 2024-25ರ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ವೇಳೆ ಪಂತ್ ಅವರ ಶಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗವಾಸ್ಕರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಪಂತ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ ‘ಸ್ಟುಪಿಡ್, ಸ್ಟುಪಿಡ್’ ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಪಂತ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
135 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ; ಪಂತ್ ಅಬ್ಬರ
ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಜೇಯ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ನೈಟ್ವಾಚ್ಮನ್ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಪಿಚ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ನೀಡದಿದ್ದರಿಂದ ಪಂತ್ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು.
ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮೂಲಕ 99 ರನ್ ತಲುಪಿದ ಪಂತ್, ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಇಳಿದು ಮಿಡ್ಆಫ್ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 135 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪಂತ್, ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡಿದರು. ಅತ್ತ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗವಾಸ್ಕರ್ ನಗುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು. ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಗಳೂ ಪಂತ್ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
128 ರನ್ಗಳ ಪಂತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ರಚಿನ್ ಬ್ರೇಕ್:
ಪಂತ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 153 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 128 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದವು. ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಪಂತ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಂತ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿತು. ಪಂತ್ ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ನೆರವಾಯಿತು.
‘ಸ್ಟುಪಿಡ್, ಸ್ಟುಪಿಡ್’ ಎಂದಿದ್ದ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟೀಕೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು
ಪಂತ್ ಶತಕಕ್ಕೆ ಗವಾಸ್ಕರ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಟೀಕೆಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2024-25ರ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ ವೇಳೆ ಪಂತ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶಾಟ್ ಆಡಲು ಹೋಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಗವಾಸ್ಕರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. “ಸ್ಟುಪಿಡ್, ಸ್ಟುಪಿಡ್, ಸ್ಟುಪಿಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ನೀನು ಆ ಶಾಟ್ ಆಡಲು ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ? ಅದು ಮೂರ್ಖತನದ ಶಾಟ್. ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ,” ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಪಂತ್ ಅವರ ಹೊಡೆತಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಗ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಗವಾಸ್ಕರ್, ಇದೀಗ ಅವರ ಶತಕಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಂತ್ ಅವರ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
SENA ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ; ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ
ಪಂತ್ ಅವರ 128 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಂತ್, SENA ದೇಶಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಾಲ್ಕೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಂತ್ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 720 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 352 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಹಿಂದೆ ಪಂತ್ ಅವರ ಶಾಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಗವಾಸ್ಕರ್, ಇದೀಗ ಅವರ ಶತಕಕ್ಕೆ ನಗುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.