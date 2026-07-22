RCB ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ನಡುವೆ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಆದ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಮುಖ್ಯವೇ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವುದೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

RCB ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬೆಥೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ..!

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮೆಂಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್ ನಡುವೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಕುಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

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ಬೆಥೆಲ್‌ಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಮರಳಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅಲಸ್ಟೈರ್ ಕುಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಬೆಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.

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ಕಾರ್ತಿಕ್‌ನಿಂದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ..!

ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. "ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ತಂಡದ ಸಮತೋಲನವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಅವರು, "ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಡಿಕೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್!

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್ ಕೂಡ ಬೆಥೆಲ್ ಪರ ನಿಂತರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ?

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕುಕ್, "ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಿಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸೇ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೆಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಡಿದರೆ ಬೆಥೆಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಏನು?

ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೇ? ಬೆಥೆಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಚರ್ಚೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಟಗಾರರ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.