ಐಪಿಎಲ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿಗೆ ಅಪೀಲು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2009ರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯು 'ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವ್ಯವಹಾರ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ 10.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ (IPL) ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪೀಲು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ (Appellate Tribunal) ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಫೆಮಾ (SAFEMA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ರಮದ ಆಧಾರವನ್ನೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವು 2009ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
2009ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಿಂದ ಮೇ 24 ರವರೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದರಿಂದ, ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.
'ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವ್ಯವಹಾರ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್
ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಫೆಮಾ (SAFEMA) ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2009ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯು 'ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್' (ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ವ್ಯವಹಾರ) ಆಗಿತ್ತೇ ಹೊರತು 'ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್' (ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ ವ್ಯವಹಾರ) ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (FEMA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ (RBI) ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು 'ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್' ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಖರ್ಚು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆರೋಪಗಳು ತಳರಹಿತವಾಗಿವೆ.
10.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ರದ್ದು
ಬಿಸಿಸಿಐನ (BCCI) ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಫೆಮಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಹೇರಿದ್ದ ಭಾರಿ ದಂಡದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಮಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅಪೀಲು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ನಿರಾಳತೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.