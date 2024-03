Ranji Trophy ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಸೆಂಚುರಿ: ಮುಂಬೈಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲೀಡ್‌

ಮುಂಬೈ(ಮಾ.04): ಆರಂಭಿಕರು, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಹಿನ್ನಡೆ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಾರ್ದೂಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಆಪತ್ಬಾಂಧವರಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಹಸಿಕ ಸೆಂಚುರಿ ಜೊತೆಗೆ ತನುಶ್‌ ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧದ ರಣಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ 146 ರನ್‌ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಂಬೈ 2ನೇ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 353 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು, 207 ರನ್‌ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 45 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮುಂಬೈಗೆ ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್‌ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಮುಂಬೈ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಪರೇಡ್‌ ನಡೆಸಿತು. ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ(19) ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌(02) ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದರು. 55 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ ಮುಶೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಶಮ್ಸ್‌ ಮುಲಾನಿ ಔಟಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್‌ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 106 ರನ್.

Shardul Thakur shines with a 💯 in the Ranji Trophy semi-final match, turning the game around for Mumbai from 106/7 to 290/8. A stellar performance with both bat and ball!#RanjiTrophy #ShardulThakur pic.twitter.com/xGAGUmVLuE