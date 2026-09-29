ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಒಡಿಶಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮಾರು 1,200 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಸಂಬಲ್ಪುರಿ ಚಾದರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರೆಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಫ್ರೇಮ್ನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಜಗನ್ನಾಥನ ಚಿತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪಾಟಿದಾರ್ ಪಾದರಕ್ಷೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
1,200 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಯಾಣ… ಕೊನೆಗೂ ಪಾಟಿದಾರ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹಲವರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಡಿಶಾದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಇಂದೋರ್ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,200 ಕಿ.ಮೀ. ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ
ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ದೀಪಕ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಡಿಶಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಬಲ್ಪುರಿ ಚಾದರ್ನ್ನು ಪಾಟಿದಾರ್ಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಸುಭದ್ರೆಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಫ್ರೇಮ್ನ್ನೂ ಪಾಟಿದಾರ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಜಗನ್ನಾಥನ ಚಿತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆ ತೆಗೆದ ಪಾಟಿದಾರ್
ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜಗನ್ನಾಥನ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪಾಟಿದಾರ್ ತಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅವರ ಈ ನಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಪಾಟಿದಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ
ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ RCB ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣ
ಒಬ್ಬ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸುಮಾರು 1,200 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ದೀಪಕ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಪಾಟಿದಾರ್ ತೋರಿದ ಗೌರವದ ನಡೆ ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿನ ಇಂತಹ ಸರಳ ಕ್ಷಣಗಳು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
1,200 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪು
ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪಾಟಿದಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭೇಟಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೇವಲ ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೀಪಕ್ ತಂದಿದ್ದ ಜಗನ್ನಾಥನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ನಡೆ ಈ ಭೇಟಿಯ ನೆನಪನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರನ ಸರಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿ ಈ ಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ.