ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಾತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ಸಾಪಾರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಪಡೆ ಭರ್ಜರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಗುವಾಹಾಟಿ; ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಾತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ಸಾಪಾರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಪಡೆ ಭರ್ಜರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವೈಫಲ್ಯ!
ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ (Fast Bowling Attack) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇ (Powerplay) ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 15 ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ (New Ball) ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೀಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ (Seam Movement) ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿಫಲರಾದದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವೇಗಿಗಳ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಗುವಾಹಾಟಿಯ ಬಾರ್ಸಾಪಾರಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೈದಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು (Pitch Conditions) ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ (Playing XI) ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಗಿಲ್ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿಗಳಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ (Death Overs) ರನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಭವೀ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11ಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಗೇಟ್ಪಾಸ್?
ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಮನ್ ಧೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೇಟ್ಪಾಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಯುವ ವೇಗಿ ಅಕಿಬ್ ನಬಿವ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀಡಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗುವಾಹಾಟಿ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ನೆರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಸರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೌನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಅಕಿಬ್ ಅವರ ಲೈನ್ ಆಂಡ್ ಲೆಂಗ್ತ್ (Line and Length) ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11!
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಅಕಿಬ್ ನಬಿವ್ / ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಾಸ್ (Toss) ವೇಳೆ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಂತಿಮ 11 ಆಟಗಾರರ ಬಳಗವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿನ ಕಾವಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ (Comeback) ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.