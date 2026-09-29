ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬೌಲರ್ಗಳು, ರನ್ ಗಳಿಸುವ ವೇಗ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಟ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಆಲೋಚನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್-ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ: ಏನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಏನು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಮಾತುಕತೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಪಿಚ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಬೌಲರ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಯಾವ ಬೌಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ರನ್ಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರ ಮಾತುಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
‘ಪರಸ್ಪರ ಆಲೋಚನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ’
ರೋಹಿತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯೋಜನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದೇ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭವವೇ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ
ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿರುವುದರಿಂದ, ಒಬ್ಬರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಇವರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೂ ಇದೇ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಿಗಿಂತ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಡಲು ಇಬ್ಬರೂ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ
2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಡೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದೊಳಗಿನ ಸಂವಹನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪಂದ್ಯ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎದುರಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಟ ಬದಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ರೋಹಿತ್-ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾತುಕತೆ ಕೇವಲ ‘ಮುಂದಿನ ರನ್ ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕು?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಓದಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವುದು ಅವರ ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.