ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಮತ್ತು ಆಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೂ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆಕೃತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶಾ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಮತ್ತು ಆಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 8, 2026 ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದಾದ, ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಕೃತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ಆಕೃತಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ನಾವೂ ಇನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಕೃತಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ!
ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಏನು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಂದು ಆಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆಕೃತಿ ಆಸೆ ಏನು?
ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಒಂದೇ ಆಸೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಆಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಖ್ಯಾತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಜನರು ಇತರರ ಹಣವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಕೇವಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಪೃಥ್ವಿ ಗಮನ!
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ 70 ರನ್ಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.