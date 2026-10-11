ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಇಂದೋರ್ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಿದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಾರತ ತಂಡ 223ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಗಂಬೀರ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಯಸ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
3ಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಔಟ್!
ಹೌದು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಸಂಜು ಕೇವಲ 3 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಸಂಜು ಔಟಾದಾಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಂತರದ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 76 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 76 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ 8 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜೋಡಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 109ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿತು. ನಂತರ, ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ಓವರ್ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಸಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ಗತಿ ಬದಲಿಸಿದ ರೋಸ್ಟನ್ ಓವರ್!
ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ಇಶಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಂಪ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ಅವರ ಬೌಲ್ಗೆ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಆದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಶಾನ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರು.
10ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಔಟ್!
10ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು, ಶಮರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ನಾಡಿಮಿಡಿತವೇ ನಿಂತಂತೆ ಆಯಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಮನ್ ಧೀರ್ 10 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 21 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮನ್ 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷರ್ 20 ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 13 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 223 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದು 300 ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆದರೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 37 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸಂಜು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಯಾರೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 223 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.