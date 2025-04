ಕಿವೀಸ್ ಎದುರು ಹೀನಾಯ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Read Full Article

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದೆ. ಬೇ ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಖುಷ್‌ದಿಲ್ ಶಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷ್‌ದಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ತಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 1-4 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನೂ ಸೋತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಈ ಘಟನೆ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಸಭ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

Pakistani cricketer Khushdil Shah got beaten in the New Zealand ☠️😂🤣 pic.twitter.com/1m8Qyfz8P9