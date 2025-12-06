Kannada

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ

ಸಾರಾ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್‌ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಗೋವಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

Dec 06 2025
Author: Santosh Naik
ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌

ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಎಂದು ಬರೆದ ಸಾರಾ

ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅವರು 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಲುಕ್‌ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಸಾರಾ

ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್‌ ಸ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್‌ ಪುತ್ರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಆಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ಯಾಷನ್‌ ತೋರಿಸಿದ ಸಾರಾ

ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾರಾ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್‌ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವೂ ರೀಕ್ರೇಯಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು

ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ರೀಕ್ರೇಯಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದಾದದ ಸರಳ ಡ್ರೆಸ್‌ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂವೆಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

