ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಬಾರಿ ಅಂಡರ್-19 ಆಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ರವಿವಾರ ನಡೆದ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತವನ್ನು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಮ್ಜಾ ಜಹೂರ್ 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 61 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹಮ್ಜಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ದಾರಿಯಾದರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಭಾರತ 86 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್ 85 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 107 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು 208 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು.
ಪಾಕ್ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪವೇನು?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ನೇ ಅಂಡರ್-19 ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅಲಿ ರಜಾ ವಿರುದ್ಧ ವಯಸ್ಸಿನ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಿ ರಜಾ ಸತತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲಿ ರಜಾ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 18 ಮಾರ್ಚ್ 2008, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷ.
ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅಲಿ ರಜಾ ವಿರುದ್ಧ ವಯಸ್ಸಿನ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಿ ರಜಾ ಸತತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲಿ ರಜಾ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 18 ಮಾರ್ಚ್ 2008, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷಗಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲಿ ರಜಾ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಲಿ ರಜಾ ದಾರಿ!
ಅಲಿ ರಜಾ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಆಡುತ್ತಾರೆ. 2024 ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ ರಜಾ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರು. ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, 34 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಅಲಿ ರಜಾ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2024 ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್, 2024 ಮತ್ತು 2025 ರ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್, 2026 ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಈಗ 2026 ರ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಅಂಡರ್-19 ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲಿ ರಜಾ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 43 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. 2026ರ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಲಿ ರಜಾ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅಲಿ ರಜಾ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಯ್ಚಂದಾನಿಯನ್ನು ಶೂನ್ಯ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ವಿಕೆ ವಿನೀತ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ವೀರ್ ಗೌಡ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.