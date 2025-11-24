ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 2 ತಂಡಗಳು 125 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದ ನಂತರ, ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು.
ದೋಹಾ: ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 125 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪರ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ರಿಪ್ಪನ್ ಮಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ರಾಕಿಬುಲ್ ಹಸನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು.
ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಸುಫಿಯಾನ್ ಮುಖೀಮ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆರು ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೋಲಿನತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 18 ಓವರ್ಗಳು ಮುಗಿದಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 99 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೊನೆಯ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಶಾಹಿದ್ ಅಜೀಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡಲ್ - ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಜೋಡಿ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಬಂತು. ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ್ಗೆ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಎರಡು ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಹ್ಮದ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅವರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಯಿತು.
ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆಟಗಾರರು ಔಟಾದರು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದಿಂದ ಬಂದ ಐದು ರನ್ಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಏಳಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತು. ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪರ ಹಬೀಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ (26), ರಾಕಿಬುಲ್ ಹಸನ್ (24), ಎಸ್ಎಂ ಮೆಹ್ರೂಬ್ (19), ಗಫಾರ್ (16), ಮಂಡಲ್ (11) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ದಾಟಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಸುಫಿಯಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅರಾಫತ್ ಮತ್ತು ಅಹ್ಮದ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಸಾದ್ ಮಸೂದ್ (38), ಅರಾಫತ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ (25), ಮಾಜ್ ಸದಾಖತ್ (23) ಮಾತ್ರ ಮಿಂಚಿದರು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಎರಡಂಕಿ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಹ್ಮದ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಮಾಜ್ ಸದಾಖತ್ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.