ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 303ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 15,000 ODI ರನ್ ಪೂರೈಸಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 377 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ.
15,000 ODI ರನ್: ಕೊಹ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿದರು, ಆದರೆ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿಗೇ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15,000 ODI ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ್ದವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ 15,000 ರನ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
74 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಕೊಹ್ಲಿ 303ನೇ ODI ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 15,000 ರನ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು 377 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 74 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ದಾಖಲೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ ಕೊಹ್ಲಿಯ ವೇಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು 15,000 ರನ್ಗಾಗಿ 15,950 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಸಚಿನ್ 17,528 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿಯ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ದಕ್ಷತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಸಚಿನ್ರ ದಾಖಲೆ ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ? ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯುಗಗಳು
ಇಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರ ODI ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹರಡಿತ್ತು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ODI ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಯಮಗಳು, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಚೆಂಡಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಂದಿನ ಆಟಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು.
ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ 303 ಮತ್ತು 377 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ಗಿಂತ ಕೊಹ್ಲಿಯ ವೇಗ, ಸಚಿನ್ಗಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ
ಸಚಿನ್ 15,000 ರನ್ ತಲುಪುವ ವೇಳೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಂಶವೂ ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರೂ, ಇಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಚಿನ್ ಇನ್ನೂ ODI ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರನ್ಗಳ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 18,426 ODI ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ 15,000ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಅವರ ODI ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಈ ಇಬ್ಬರ ಪರಂಪರೆ
ಕೊಹ್ಲಿ 15,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿರುವುದು ಅವರ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ಅವರ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ODI ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ 15,000 ರನ್ಗಳ ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಯುಗಗಳ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಒಂದೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.