ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 55ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 55ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 5, 1988ರಂದು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಇದೀಗ ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ 55. ಹೀಗಾಗಿ 5 ಮತ್ತು 55 ನಡುವಿನ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೊಹ್ಲಿಯ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಎಂದರೇನು?
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳ 5, 14 ಅಥವಾ 23ರಂದು ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನೇರವಾಗಿ 5 ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುವುದು, ಚುರುಕುತನ, ಸಂವಹನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಂತಹ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುವ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವರಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ.
55ನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ‘ಡಬಲ್ 5’ ವಿಶೇಷತೆ
ಇದೀಗ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ 55ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕವೇ ಈ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 5 + 5 = 10 → 1 + 0 = 1 ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 55 ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ 1 ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅನ್ನು ನಾಯಕತ್ವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಯಶಸ್ಸು, ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಆಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ 55ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಹ್ಲಿಯ ಜೀವನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ 33/6
ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 5 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 8 = 33 ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ 33 ಅನ್ನು ‘ಮಾಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ 6 ಬರುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 33/6 ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಅನ್ನು ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, 6 ಅನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ‘5’ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣದಲ್ಲೂ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ತಂಡದ ಪಾತ್ರ, ಎದುರಾಳಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೇ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ‘ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ’ಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
55ನೇ ಶತಕ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು 5 ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ—55ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು 55ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ, 55ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸುವ 5, ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ 55 ಅನ್ನು 1ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹಂತದ ಸಂಕೇತವನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 5ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 55ನೇ ಏಕದಿನ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ‘5–55’ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.