ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ನಿಖಿಲ್ ಚೌಧರಿ, ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಳಿ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೇ ಉಳಿದು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್: ಹಳದಿ-ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪನೆಯ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಧರಿಸಿ, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಯಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆತನ ಹೆಸರು ನಿಖಿಲ್ ಚೌಧರಿ (Nikhil Chaudhary). ಕಳೆದ 6 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪುರುಷರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ನಿಖಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ (MCG) ಇತಿಹಾಸದ ಹೊಸ ಪುಟ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಎದುರೇ 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 21 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ (ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರ್ರನ್) ಕಬಳಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಅಮೋಘ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' (Player of the Match) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿಯಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನಿಖಿಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಹೆತ್ತವರು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯಷ್ಟೇ ಭಾರತದಿಂದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದರು. "ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಆಟವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರ ಎದುರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಸ್ನೇಹಿತನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಹೋದವರು ಕೊರೊನಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು!
ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಹೋರಾಟ. ಪಂಜಾಬ್ನ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಲು ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲಾಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ
ಅಪರಿಚಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದ ಟೌನ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ ನಿಖಿಲ್, ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಲೇ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ನೌಕರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. "ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದು ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ," ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸ್ನೇಹ್ ಚೌಧರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು 5 ವರ್ಷಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯದ (Residency) ನಿಯಮ ಪೂರೈಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ (BBL) ಹೋಬಾರ್ಟ್ ಹರಿಕೇನ್ಸ್, ತಸ್ಮೇನಿಯಾ ಪರ ಮಿಂಚಿದರು. ನಂತರ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್', ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಾಗೂ ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಬದಲಾವಣೆ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್, ನಂತರ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ ಕಲಿತು, ಕೊನೆಗೆ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಪಳಗಿದರು.
ಫಿನಿಶರ್ನಿಂದ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು!
ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್, ಇದೀಗ ಜಗತ್ತಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಆಡುವುದು. ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಗಿರಲಿ, ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆತ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂದೆ ಸ್ನೇಹ್ ಚೌಧರಿ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.