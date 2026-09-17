ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಗಂಭೀರ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ಸಿಸಿಐಎ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಲಾಹೋರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.17): ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಲು ಸಾಲು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು ಸಿಲುಕಿ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ (Mohammad Rizwan) ಭಾರಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿವಾದಗಳ ಗ್ರಹಣ ಕಳೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (PCB) ಮತ್ತು ತಂಡವು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಗಂಭೀರ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂಡದಿಂದ ದಿಢೀರನೇ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದ ರಿಜ್ವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಲಾರ್ಡ್ಸ್' (Lord's) ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ರಿಜ್ವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಟಗಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದದಲ್ಲಿದ್ದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದವು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಸಿಸಿಐಎ (NCCIA) ನೋಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಹೋರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಘಾತ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು (National Cyber Crime Investigation Agency - NCCIA) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕೃತ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಲಾಹೋರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ (Lahore High Court) ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2026 ರಂದು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆಯೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ?
ಲಾಹೋರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಈ ಕಾನೂನು ಆಘಾತದಿಂದಾಗಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ತನಿಖೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ರಿಜ್ವಾನ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪಗಳು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಬೀಳುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.