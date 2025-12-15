Mock Auction Shock: Cameroon Green Sold to KKR for Record ₹30.5 Crore Ahead of IPL 2026 Mini-Auction ಕೆಕೆಆರ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 64.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.15): ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸಾರಕರಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, ಮಂಗಳವಾರ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ನಿಜವಾದ ಮಿನಿ-ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಣಕು ಹರಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿತು. ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ
ಅಣಕು ಹರಾಜು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ INR 30.5 ಕೋಟಿಗೆ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು.
ಅಣಕು ಹರಾಜಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2014 ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಅನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಹಣದಿಂದ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಭಾಗವಾಗಿಸಲು ಉತ್ತಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯುವ ನಿಜವಾದ ಹರಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಸೆಲ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಕೆಕೆಆರ್
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 27 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನೂ ವಹಿಸಿತು. ಗ್ರೀನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಭವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಈಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹರಾಜು ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಗ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಗ್ರೀನ್, ಈ ವರ್ಷದ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಹರಾಜಿನ ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಆಟಗಾರರ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಟ್ಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರನ ಹೊರತಾಗಿ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ, ಜಾನಿ ಬೈರ್ಸ್ಟೋವ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಬಿಡ್ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವೆ.