ಮಿಜೋರಾಂ ತಂಡದ 29 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸುತಾರ್ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 400 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರನ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಲಿಯಂ ಪಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
123 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮಿಜೋರಾಂ ಬ್ಯಾಟರ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸುತಾರ್! ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದಿಗ್ಗಜನ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ
ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸುತಾರ್ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿಲಿಯಂ ಪಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಚಿನ್ಮಯ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸುತಾರ್?
ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ 29 ವರ್ಷದ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸುತಾರ್, 2026-27ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಋತುವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮಿಜೋರಾಂ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಮುಂಬೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡ ಬದಲಿಸಿದ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಫಲ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಮಣಿಪುರ ವಿರುದ್ಧದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ್ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಅವರು 99 ರನ್ಗಳಿಗೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ನಿರಾಸೆಯ ಬಳಿಕ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ ಅವರು, ಅಜೇಯ 400 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
517 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 400 ರನ್ಗಳ ಮಹಾಸಾಧನೆ
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ್ 517 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅಜೇಯ 400 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 46 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಮಿಜೋರಾಂ ತಂಡವು 581 ರನ್ಗಳಿಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ರೆಂಪುಯಾ ಚಕ್ಚುವಾಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ಮಯ್ 189 ರನ್ಗಳ ಅಜೇಯ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಚಿನ್ಮಯ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ 169 ರನ್ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಅವರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ವಿಲಿಯಂ ಪಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್
ಚಿನ್ಮಯ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ 400 ರನ್ ಗಳಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆರಂಭಿಕ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ರನ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಲಿಯಂ ಪಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಚಿನ್ಮಯ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 400 ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1948ರಲ್ಲಿ ಭಾವಸಾಹೇಬ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅಜೇಯ 443 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಚಿನ್ಮಯ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.