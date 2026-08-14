ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಾಂಜಿದ್ ಹಸನ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಆದರೆ, ಪಿಚ್ ಮೇಲೆ ಓಡಿದ ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್ಗೆ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮರ್ರಾರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಕೌತುಕ ಹಾಗೂ ನಾಟಕೀಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾರಕ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಗೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಾಂಜಿದ್ ಹಸನ್ ತಮೀಮ್, ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಆದರೆ ಈ ದಿನದ ಆಟದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ವೇಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ವಾಕ್ಸಮರ!
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ: 21ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಸೆದ 21ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಸಲು ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಚೆಂಡಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಓಡಿದ ಮಿರಾಜ್, ಪಿಚ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಓಡಿದರು.
ಮಿರಾಜ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಆನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಸೇನ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪಿಚ್ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮಿರಾಜ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ನ ಲೈನ್ ನೋಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಮಿರಾಜ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ!
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್; ಇದು ನನ್ನ ಫಾಲೋ-ಥ್ರೂ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋ-ಥ್ರೂ. ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ! ಮೆಹಿದಿ ಹಸನ್ ಮಿರಾಜ್; ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್; ನೀವು ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥವಾಯಿತೇ? ಈ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಮೌಖಿಕ ವಿನಿಮಯವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾವೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಪತ್ನಿ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ, ತಮ್ಮ 'ಆಲ್-ಟೈಮ್ 11' ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಗಿಂತ ಭಾರತದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾಗೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಬದಲಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅತ್ಯಂತ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ನೀಡಿದ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಉತ್ತರವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದು, ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ತಾಂಜಿದ್ ಹಸನ್ ತಮೀಮ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ!
ಮೈದಾನದ ಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕಠಿಣ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ತಾಂಜಿದ್ ಹಸನ್ ತಮೀಮ್, ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಸೀಸ್ ವೇಗಿಗಳ ಔಟ್ಸ್ವಿಂಗರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ವಿಂಗರ್ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ತಾಂಜಿದ್, ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಪ್ರಬಲ ರನ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕ ಹೋರಾಟ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.