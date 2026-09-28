ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 15,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 32 ರನ್ಗಳ ಸ್ಕೋರ್ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು; ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 15,000 ರನ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು.
ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್!
ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಂತರ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾಜನರಾದರು. ಅದೂ ಸಹ ಸಚಿನ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿರುವುದು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಈ ದಂಗೆಯೆದ್ದ ಶತಕದ ನಡುವೆಯೂ, ನಾಯಕತ್ವ ತೊರೆದ ನಂತರದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 32 ರನ್ಗಳ ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್' ಕುರಿತೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ!
ಡಕ್ ಔಟ್ಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ 'ಕಿಂಗ್' ಕೊಹ್ಲಿ!
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದಾಗ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 74 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಿತು:
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸರಣಿ; 135, 102 ಮತ್ತು ಅಜೇಯ 65 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 302 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿ; 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ ಹಾಗೂ 1 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಿತ 240 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿ; 2 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 144 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ನಂತರ; ಒಟ್ಟು 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 89.90 ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 112.51 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ಶತಕ ಹಾಗೂ 5 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್'!
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯೇ ಬೇರೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರೋಹಿತ್, ನಾಯಕತ್ವ ತೊರೆದ ನಂತರ ಸರಣಿಯಿಂದ ಸರಣಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರಣಿಗಳ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ; 8, 73 ಮತ್ತು ಅಜೇಯ 121 ರನ್.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ; 57, 14 ಮತ್ತು 75 ರನ್.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ; 16, 48 ಮತ್ತು 79 ರನ್.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ; 11, 26 ಮತ್ತು 138 ರನ್.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ; ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 32 ರನ್.
ಸರಣಿ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯವೇ ಜಾಕಪಾಟ್!
2025 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 51.90 ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 92 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಶತಕ ಹಾಗೂ 4 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 727 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಣಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿರುವುದು ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 32 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದರೂ, ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಸರಣಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸರಣಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ತಮ್ಮದೇ ಆದ 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.