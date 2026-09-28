ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ, ಪದಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ವಿಭಿನ್ನ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ, ಪದಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ವಿಭಿನ್ನ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನ ಎರಡು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಥೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 664 ರನ್ಗಳ ಅಜೇಯ ಜೊತೆಯಾಟದ್ದು. ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬ್ಳಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವುದಕ್ಕೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮುನ್ನವೇ, ಶಾಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ 664 ರನ್ಗಳ ಕಥೆ?
1988ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ್ ತಂಡವು ಸೇಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದರು. ಆಗ ಸಚಿನ್ ಇನ್ನೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಬಾಲಕ. ಕಾಂಬ್ಳಿಗೂ ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷ.
ಆದರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ!
ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಅಜೇಯ 664 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟಿದರು. ಸಚಿನ್ 326 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಬ್ಳಿ 349 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೊತೆಯಾಟ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಈ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕರು!
ಈ ದಾಖಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದ್ದರು. ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ 100, 200, 300... ಹೀಗೆ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಾಟ 664 ರನ್ಗಳ ಅಂಕಿ ಮುಟ್ಟಿತು. ಆ ದಿನದ ಈ ಸಾಧನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಾಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನವರೆಗೆ!
ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಚಿನ್ ಹೆಸರಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಹೆಸರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರೊಳಗಿನ ಎರಡು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿಸಿದೆ.
ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಆ 664 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕು ಹಲವು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 1989ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಇತ್ತ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ 1993ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸಹ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದವು. ಆದರೂ 1988ರ ಆ 664 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ನೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ನೆನಪಿನ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆ ಸ್ಕೋರ್ಶೀಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಈ ಕಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲ ಸ್ಕೋರ್ಶೀಟ್ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. 2013ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘವು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತ್ತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಧಾರಣ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಚಿನ್-ಕಾಂಬ್ಳಿಯ 664 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆಯ ವರದಿಗಳು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಂಡವರ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.