ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್, ಮೂವರಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ನೋಡೋಣ. ಮನೀಶ್, ಕರುಣ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಮೂವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿಬ್ಬರನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್; ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ!
ಸತತ ಫಾರ್ಮ್ ವೈಫಲ್ಯ, ರನ್ ಬರ ಎದುರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕೋಚ್ಗಳು ರಾಹುಲ್ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿದ ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮೂರೂ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬೆಳೆದರು.
ಕರುಣ್ ನಾಯರ್; ಹಿಸ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಗದ 'ಅದೃಷ್ಟದ ಹಸ್ತ'!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ (303) ಬಾರಿಸಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ತ್ರಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ (ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ತಕ್ಷಣ) ಇವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ರಾಹುಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 10% ಭಾಗವೂ ಕರುಣ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವಿಷಾದ.
ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ; ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದ ಅವಕಾಶಗಳು!
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಶತಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸತತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 5 ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಚ್ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರಾಹುಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ನೀನು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಡು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಮನೀಶ್ಗೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವಕಾಶಗಳ ತಾರತಮ್ಯ!
ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮೂವರಲ್ಲೂ ಸಮನಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಅಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದಾಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಉರುಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭೆಯಿದ್ದೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂವರ ಕತೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.