ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಭರತ್ ಅರುಣ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.20): ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು ಮಾಜಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಭರತ್ ಅರುಣ್. ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದ ಅರುಣ್, ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಭರತ್ ಅರುಣ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಿರಾಜ್
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗಮನಿಸಿದ ಭಾರತ್ ಅರುಣ್, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ಬೌಲರ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರುಣ್, ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಣಜಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿಸಿದ ಅರುಣ್
ನಂತರ ಭರತ್ ಅರುಣ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆದಾಗ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಸಿರಾಜ್ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ತಂಡದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅರುಣ್, ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿರಾಜ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಿರಾಜ್ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 41 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
‘ಸರ್, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ?’
ಭರತ್ ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ಸಿರಾಜ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ. ಭರತ್ ಅರುಣ್ ಅವರನ್ನು ಸಿರಾಜ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, “ಸರ್, ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಪರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಆಸೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು, “ಸರ್, ಭಾರತ ಎ ಪರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಲಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಎಷ್ಟು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶ
2020-21ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಸಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೂ ಭಾರತದ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಿರಾಜ್, ನಂತರ ಗಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರು. ಆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಒಟ್ಟು 13 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭರತ್ ಅರುಣ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್, ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದೇಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಯಣ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಮೀರಿದ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಭರತ್ ಅರುಣ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭರತ್ ಅರುಣ್ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿರಾಜ್ ಅವರಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತವರು ಭರತ್ ಅರುಣ್. ಜಗತ್ತು ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಕೋಚ್ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಆಟಗಾರನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಅರುಣ್ ನೀಡಿದ ಈ ಕೊಡುಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಮರಣೀಯ