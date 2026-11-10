ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. 2027ರ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.10) ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಹರಾಜು, ತಂಡ, ಆಟದ ನಿಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2027ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರಿ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳ ಪ್ಲಾನ್
2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳು. ಹೌದು, 2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಹೊಸ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. 8 ತಂಡಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆರೆಡು ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು 10 ತಂಡಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 12ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಡೆಸಿದೆ. 2027ರ ಅಥವಾ 2028ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೆರೆಡು ಹೊಸ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಹಾಗೂ ವಡೋದರಾ ನಗರ
ಮತ್ತೆರೆಡು ತಂಡಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಹಾಗೂ ವಡೋದರ ನಗರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅತೀ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ 2 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬೆಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು 8300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಖಾಸಗಿ ಈಗ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಸ್, ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸ ಎರಡು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದೆ. ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ 10 ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಇದೀಗ 12ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಪುಣೆ: ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹಾರಾ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ 2016-17ರಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ ತಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಪುಣೆ ನಗರ ಐಪಿಎಲ್ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಪುಣೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ವಡೋದರಾ: ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಡೋದರಾ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು
ಬಿಸಿಸಿಐ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಲಭ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇರುವ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೂ ಅಧಿಕೃತಗೊಂಡಿಲ್ಲ.