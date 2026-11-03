ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 74ರಿಂದ 94ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ 94 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೂರ್ನಿ?
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಚ್-ಮೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 74ರಿಂದ 94ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರ ನೆರವನ್ನೂ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
74ರಿಂದ 94 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆ?
2008ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಐಪಿಎಲ್ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 59 ಪಂದ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ನಂತರ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾನವಾಗಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಲಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡ ಒಂಬತ್ತು ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 90 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 94ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವೂ ತನ್ನ ತವರಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತವರಿನಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಜನವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಆಯೋಜನೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೋದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲು, ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.
ಜಯ್ ಶಾ ನೆರವಿಗೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಮನವಿ
ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗಳು, ಆಟಗಾರರ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರು ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ.
ಆಟಗಾರರ ಆಯಾಸ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಮುಖ್ಯ
ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಯಾಸವಾಗಬಹುದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಿರಂತರ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮೋದಿ, ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ನಡೆಸುವ ಬದಲು ಸೂಕ್ತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರ 94 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಐಪಿಎಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜನವರಿ ಆರಂಭ ಮತ್ತು 94 ಪಂದ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಐಸಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ.