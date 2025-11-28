ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಸಿಬಿ ನಂತರ ಇದೀಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು $2 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.28): ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ವಹಿವಾಟು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, 2025 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವಾದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈಗ, ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2008 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ
ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಹರ್ಷ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ವಿಚಾರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 'ಒಂದಲ್ಲ, ಈಗ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳಾದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಆರ್ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇದ್ದು, 4/5 ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಯಾರು? ಅವರು ಪುಣೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಯುಎಸ್ಎಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆಯೇ?' ಈ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ್ ಅಮೆರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೆರಿಕದವರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹರ್ಷ್ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
RR ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು?
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ರಾಯಲ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ (ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಜೈಪುರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 65% ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲಾಚ್ಲಾನ್ ಮುರ್ಡೋಕ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಬರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2009 ರಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ 12% ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹರ್ಷ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಆಡಳಿತವು ಯಾವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
$2 ಬಿಲಿಯನ್ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಈ ಹಿಂದೆ, ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕ ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಲೀಕ ಆದರ್ ಪೂನವಲ್ಲಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೂನವಲ್ಲಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎಲ್ ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ 30 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೆಬಿಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೇಳಿದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ತಂಡದ 2022 ರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಈ ಮೌಲ್ಯವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ $2 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.