ಜೈಪುರ: ಐಪಿಎಲ್ ಆಟಗಾರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಂಡೋ ಮುಗಿಯಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತೊರೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸಂಜು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಸಂಜು ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.
ಸಂಜು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಪರಾಗ್
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಗಾಯಗೊಂಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಾಗ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಂಜು ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದರೆ, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸದ್ಯದ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಓಪನರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 67 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವ ಸಂಜು, 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಸಂಜು ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದರೆ, ಕೋಚ್ ಕುಮಾರ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ತಲೆನೋವು ಸಂಜುಗೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾಗಿದೆ. ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಜೈಸ್ವಾಲ್-ಜುರೆಲ್ ನಡುವೆ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಫೈಟ್
ನಾಯಕನಾಗುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಜುರೆಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೋಚ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ವೇಳೆ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಜುರೆಲ್ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗಿಂತ ಜುರೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಆಡಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಆಡಿಸಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಟವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತನ್ನ ತವರು ನೆಲವಾದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ.