WPL 2026 ಹರಾಜು:

ಈ 10 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದರು

cricket-sports Nov 28 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:Gemini AI
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಮೆಗಾ ಹರಾಜು

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 276 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ 67 ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದವು.  

Image credits: insta/royalchallengers.bengaluru
ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ

ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 3.2 ಕೋಟಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Image credits: Getty
ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್

ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Image credits: Getty
ಶಿಖಾ ಪಾಂಡೆ

ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶಿಖಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 2.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Image credits: Getty
ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಾಯಕಿ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Image credits: Getty
ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್

ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು 1.90 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Getty
ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಟ್

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 1.80 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Image credits: Getty
ಫೋಬೆ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್

ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫೋಬೆ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಮೇಲೂ 1.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸುರಿದು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Image credits: Getty
ಶ್ರೀ ಚರಣಿ

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೀ ಚರಣಿ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಸೇರಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Image credits: Getty
ಆಶಾ ಶೋಭನಾ

ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಶಾ ಶೋಭನಾ ಅವರನ್ನು 1.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Image credits: Getty
ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೇರ್‌ಹ್ಯಾಮ್

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೇರ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 

Image credits: Getty

