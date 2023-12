ದುಬೈ(ಡಿ.19) ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವೇಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 24.75 ಕೋಟಿ ಪೂಪಾಯಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಿಚೆಲ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಚೆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ಸ್ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ 8 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ರಾಜನಂತೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮೀಮ್ಸ್ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ದಾಖಲೆ, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 24.75 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ಸೇಲ್!

ಕೆಕೆಆರ ತಂಡ ತನ್ನ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹಣವನ್ನು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಇದೀಗ ಬಡವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಮೀಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 24.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಎಣಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮೀಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Rare video of Mitchell Starc making a comeback in IPL after 8 years with 24.75 Cr🔥#iplauction2024

#IPL2024Auction pic.twitter.com/KAtImIshvz