ಐಪಿಎಲ್ 2028ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲು ₹40 ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಈ ಆಟಗಾರರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮುಂಬೈ(ನ.06): ಐಪಿಎಲ್ 2028ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲೀಗ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಾಲಿ ತಂಡದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹40 ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದರೆ, ತಂಡದ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ತಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಆಟಗಾರರ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ₹40 ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ತಮಗೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಹಾಲಿ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಕ್ತ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಆಟಗಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಬಿಡ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ 40 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಆ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹರಾಜಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು!
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಹಾಲಿ ತಂಡದ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ₹27 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ₹26.75 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಒಪ್ಪಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
IPL 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ತಂಡಗಳ ಪರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು?
ಐಪಿಎಲ್ 2028ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿ (ಪರ್ಸ್) ₹120 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹150 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದು ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ₹40 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಿದರೆ, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತಂಡದ ಬಳಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
₹40 ಕೋಟಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದೇಕೆ?
ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿದರೆ, ತಂಡದ ಉಳಿದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು, ಬೌಲರ್ಗಳು, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರರನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕಟ್ಟಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ₹40 ಕೋಟಿ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರೆ, ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಹರಾಜಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು?
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಆಟಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಹಾಲಿ ತಂಡದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ ಬದಲು ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ 2028ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳು ಬಿಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
₹40 ಕೋಟಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತವೆಯೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು?
ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ₹40 ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್, ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ 2028ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.