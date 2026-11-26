15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ₹40 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 204 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು ಅಥವಾ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ₹40 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೈಭವ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ₹40 ಕೋಟಿ ಸಿಗಬಹುದೇ?
ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ₹40 ಕೋಟಿ ಕೇಳುವ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. “₹40 ಕೋಟಿ ಕೇಳುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಹುಡುಗ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನ ಮೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದರೆ, ಆತ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಬಹುದು. ನಾನು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇರುವ ಲೀಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ,” ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಅವನು ಆಡಲು ಬಂದ ದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ₹40 ಕೋಟಿ ಆಟಗಾರನಾಗಬಹುದು. ಆತ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ,” ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಆಟ ನೋಡಿದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡಿದಂತಿದೆ!
ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಡಿದ 204 ರನ್ಗಳ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 200 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 250 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ 200 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೆಲಸ,” ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿದರು. “ಅವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ನಂತೆ ಮಾಡಿದರು,” ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೀತಾರಾ?
ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 204 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ-ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 28 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ₹40 ಕೋಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈಭವ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಐಪಿಎಲ್ ಮೌಲ್ಯದ ಕುರಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಹರಾಜು ಮೊತ್ತವಲ್ಲ. ಆದರೆ 15 ವರ್ಷದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಐಪಿಎಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.