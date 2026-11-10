ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿ 8 ಆಟಗಾರರು ಬೇರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ವಿನಿಮಯ ನಡೆದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ(ನ.10): ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆಟಗಾರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಟಿ. ನಟರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಆಟಗಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ರೇಡ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಆಟಗಾರರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರ ವಿನಿಮಯವೂ ನಡೆದಿದೆ.
ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 17 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಟಗಾರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 9ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಗೊಂಡಿರುವ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
IPL 2027: ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಗೊಂಡಿರುವ 8 ಆಟಗಾರರ ಟ್ರೇಡ್ ಪಟ್ಟಿ. 3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
|ಆಟಗಾರ
|ಹಳೆಯ ತಂಡ
|ಹೊಸ ತಂಡ
|ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೊತ್ತ
|ರಿಷಭ್ ಪಂತ್
|ಲಖನೌ
|ಡೆಲ್ಲಿ
|₹15 ಕೋಟಿ
|ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್
|ಡೆಲ್ಲಿ
|ಲಖನೌ
|₹13.5 ಕೋಟಿ
|ಟಿ. ನಟರಾಜನ್
|ಡೆಲ್ಲಿ
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|₹5 ಕೋಟಿ
|ಜೀಶನ್ ಅನ್ಸಾರಿ
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|ಡೆಲ್ಲಿ
|₹40 ಲಕ್ಷ
|ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|ಚೆನ್ನೈ
|₹6 ಕೋಟಿ
|ಜ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|ಚೆನ್ನೈ
|₹3 ಕೋಟಿ
|ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್
|ಚೆನ್ನೈ
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|₹4.8 ಕೋಟಿ
|ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್
|ಚೆನ್ನೈ
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|₹2 ಕೋಟಿ
1. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ವಾಪಸ್!
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೂಡ ಒಂದು. ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದಿರುವ ಪಂತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ₹15 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ₹13.5 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2016ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಪಂತ್, ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಕಾಲ ಲಖನೌ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಳಿಕ ತವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಲಖನೌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
2. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಟಿ. ನಟರಾಜನ್ ವಾಪಸ್!
ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಟಿ. ನಟರಾಜನ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ನಟರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ₹5 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಜೀಶನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ₹40 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನಟರಾಜನ್ ಈ ಹಿಂದೆ 2020ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2024ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 19 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
3. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್-ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರ ವಿನಿಮಯ!
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು:
- ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ – ₹6 ಕೋಟಿ
- ಜ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ – ₹3 ಕೋಟಿ
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು:
- ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ – ₹4.8 ಕೋಟಿ
- ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ – ₹2 ಕೋಟಿ
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ₹13 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಇದೀಗ ₹6 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಹಿಂದಿನ ಹರಾಜಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಆಟಗಾರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 17ರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.